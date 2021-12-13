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Австрія вийшла з загальнонаціонального локдауна

Автор: Артур Родивилов

Австрія завершила локдаун для вакцинованих від коронавірусу на більшій частині території. Суворі правила діяли три тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Відзначається, що правила відрізняються в кожному регіоні і в основному дозволяють відкриття театрів, музеїв та інших культурних і розважальних закладів з неділі 12 грудня.

Магазини відкриються в понеділок. Деякі регіони відкрили ресторани і готелі в неділю, а інші почекають до кінця місяця. У всіх випадках для ресторанів буде діяти комендантська година о 23:00, а в громадському транспорті, в магазинах і громадських місцях як і раніше будуть потрібні маски.

Невакциновані люди все ще підпадають під обмеження карантину і мають залишатися вдома з усіх, крім кількох конкретних причин, таких як покупка продуктів, відвідування лікаря або фізичні вправи.

Канцлер Карл Нехаммер минулого тижня назвав цей крок "відкриттям з поясом безпеки", що дозволяє кожному з дев'яти регіонів Австрії послабити або посилити обмеження в залежності від місцевої ситуації.

Нагадаємо, з середини листопада Австрія запровадила жорсткий локдаун для тих, хто не вакцинувався від коронавірусу.

Крім того, Австрія стала першою країною в ЄС, яка зробила вакцинацію від коронавірусу обов'язковою для всіх.

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