ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Австрия выделит Украине 1 млн евро в виде гумпомощи

Автор: Максим Зайченко

Австрия предоставит Украине один миллион евро Эти деньги будут выделены в виде гуманитарной помощи.

Самые читаемые новости

Об этом канцлер Австрии Себастиан Курц сказал во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Австрию.

"Дополнительный миллион евро мы инвестируем в виде гуманитарной помощи",- сказал Курц.

Напомним, ранее в Кабинете министров рассказали, когда Украина получит макрофинансовую помощь от Европейского союза.

Кроме этого, ранее Зеленский подписал закон для получения Украиной 1,2 млрд евро кредита от ЕС.

Также РБК-Украина писало, что США передали Украине гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины УкраинаАвстрия