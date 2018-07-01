Австрия вступила в права председателя Совета ЕС

Председательство в Совете ЕС переходит от Болгарии к Австрии

Председательство в Совете Европейского Союза сегодня, 1 июля, переходит от Болгарии к Австрии. Об этом пишет DW.

Так, в австрийском курортном городе Шладминг в субботу, 30 июня, состоялась торжественная церемония передачи председательства. В мероприятии приняли участие канцлер Австрии Себастьян Курц, премьер-министр Болгарии Бойко Борисов и президент ЕС Дональд Туск.

"Это для нас большая честь, но в то же время и большая ответственность. Поскольку мы знаем, что ситуация в мире сейчас является сложной", - сказал Курц.

Отметим, председательство Австрии в ЕС продлится следующие полгода. Оно будет проходить под лозунгом "Европа, которая защищает".

Напомним, вчера, 30 июня, в австрийской Вене десятки тысяч людей протестовали против планов правительства принять изменения в трудовое законодательство, которые дадут возможность работодателям внедрять 12-часовой рабочий день без повышения оплаты труда.