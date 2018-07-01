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Австрія вступила в права голови Ради ЄС

НовиниПолітика    01.07.2018 - 08:46
Фото: канцлер Австрії Себастьян Курц (flickr.com/eppofficial)
Фото: канцлер Австрії Себастьян Курц (flickr.com/eppofficial)

Головування в Раді ЄС переходить від Болгарії до Австрії

Головування в Раді Європейського Союзу сьогодні, 1 липня, переходить від Болгарії до Австрії. Про це пише DW.

Так, в австрійському курортному місті Шладмінг в суботу, 30 червня, відбулася урочиста церемонія передачі головування. У заході взяли участь канцлер Австрії Себастьян Курц, прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов і президент ЄС Дональд Туск.

"Це для нас велика честь, але водночас і велика відповідальність. Оскільки ми знаємо, що ситуація в світі зараз є складною", - сказав Курц.

Зазначимо, головування Австрії в ЄС триватиме наступні півроку. Воно буде проходити під гаслом "Європа, яка захищає".

Нагадаємо, вчора, 30 червня, у австрійському Відні десятки тисяч людей протестували проти планів уряду прийняти зміни до трудового законодавства, які дадуть можливість роботодавцям впроваджувати 12-годинний робочий день без підвищення оплати праці.

В Австрії десятки тисяч людей протестували проти змін до трудового законодавства
Теги публікації: Австрія, Евросоюз, председательство, Рада Європи  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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