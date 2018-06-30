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В Австрии десятки тысяч людей протестовали против изменений в трудовое законодательство

НовостиОбщество    30.06.2018 - 23:25
Фото: протесты в Вене (twitter.com/BernhardCsengel)
Фото: протесты в Вене (twitter.com/BernhardCsengel)

Нововведения дадут возможность работодателям внедрять 12-часовой рабочий день без повышения оплаты

В Вене (Австрия) десятки тысяч людей в субботу, 30 июня, протестовали против планов правительства принять изменения в трудовое законодательство, которые дадут возможность работодателям внедрять 12-часовой рабочий день без повышения оплаты труда. Об этом сообщает DW.

Австрийский парламент планирует проголосовать за внесение изменений в законодательство в четверг, 5 июля.

"Мы будем противостоять этому всеми возможными средствами, которые у нас есть", - пообещал глава Союза профсоюзов Австрии Вольфганг Катциан.

Кроме возможного продления рабочего дня до 12 часов, австрийское правительство консерваторов и правопопулистов намерено также разрешить работодателям устанавливать 60-часовую рабочую неделю без повышенной оплаты труда.

В то же время работники смогут отказываться работать более 10 часов в день без указания причин.

Австрийские профсоюзы выступают против планов правительства и требуют вынести эти вопросы на референдум.

По данным австрийской полиции, в демонстрации приняло участие около 80 тысяч человек, организаторы же заявляют об участии в ней 170 до 200 тысяч человек.

Напомним, по всей территории Соединенных Штатов Америки прошли митинги против миграционной политики президента Дональда Трампа.

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Теги публикации: протест, Австрия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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