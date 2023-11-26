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Австрія виділить майже 4 млн євро на ініціативу Grain From Ukraine

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Австрії ухвалив рішення виділити ще 3,8 млн євро на ініціативу президента України Володимира Зеленського Grain From Ukraine.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства закордонних справ Австрії у Twitter.

"Сьогодні ми вшановуємо пам'ять про Голодомор, рукотворний голод, унаслідок якого 90 років тому загинули мільйони українців", - ідеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що Австрія знову заявляє, що продовольство ніколи не має бути зброєю. 

"Австрія обіцяє виділити ще 3,8 млн євро на ініціативу "Зерно з України", щоб зробити внесок у забезпечення глобальної продовольчої безпеки", - йдеться в повідомленні. 

Grain From Ukraine

Гуманітарна продовольча програма, започаткована Україною в листопаді 2022 року. У межах програми збираються кошти на експорт зерна з України в найбідніші країни світу.

До програми долучилися понад 30 країн і міжнародних організацій.

25 листопада в Києві відбувся міжнародний саміт Grain from Ukraine, на ньому були присутні президенти України, Швейцарії та Латвії, а також прем'єр Литви.

Володимир Зеленський заявив, що за перший рік ініціативи Grain from Ukraine вдалося акумулювати 180 млн доларів.

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