Австрия выделит почти 4 млн евро на инициативу Grain From Ukraine

"Сегодня мы отмечаем память о Голодоморе, рукотворном голоде, в результате которого 90 лет назад погибли миллионы украинцев", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Австрия вновь заявляет, что продовольствие никогда не должно быть оружием.

"Австрия обещает выделить еще 3,8 млн. евро на инициативу "Зерно из Украины", чтобы внести вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности", - говорится в сообщении.

Grain From Ukraine

Гуманитарная продовольственная программа, начатая Украиной в ноябре 2022 года. В рамках программы собираются средства на экспорт зерна из Украины в беднейшие страны мира.

К программе присоединились более 30 стран и международных организаций.

25 ноября в Киеве прошел международный саммит Grain from Ukraine, на нем присутствовали президенты Украины, Швейцарии и Латвии, а также премьер Литвы.

Владимир Зеленский заявил, что за первый год инициативы Grain from Ukraine удалось аккумулировать 180 млн долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.