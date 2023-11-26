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Австрия выделит почти 4 млн евро на инициативу Grain From Ukraine

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Австрии приняло решение выделить еще 3,8 млн евро на инициативу президента Украины Владимира Зеленского Grain From Ukraine.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел Австрии в Twitter.

"Сегодня мы отмечаем память о Голодоморе, рукотворном голоде, в результате которого 90 лет назад погибли миллионы украинцев", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Австрия вновь заявляет, что продовольствие никогда не должно быть оружием. 

"Австрия обещает выделить еще 3,8 млн. евро на инициативу "Зерно из Украины", чтобы внести вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности", - говорится в сообщении. 

Grain From Ukraine

Гуманитарная продовольственная программа, начатая Украиной в ноябре 2022 года. В рамках программы собираются средства на экспорт зерна из Украины в беднейшие страны мира.

К программе присоединились более 30 стран и международных организаций.

25 ноября в Киеве прошел международный саммит Grain from Ukraine, на нем присутствовали президенты Украины, Швейцарии и Латвии, а также премьер Литвы.

Владимир Зеленский заявил, что за первый год инициативы Grain from Ukraine удалось аккумулировать 180 млн долларов.

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