Австрія виділила нову фінансову допомогу на відновлення енергетики України

"Австрія - серед країн, які допомогли Україні подолати цю зиму та енергетичний терор Росії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Шмигаль провів розмову з федеральним канцлером Австрії Карлом Нехаммером. Він подякував йому за 10 млн євро на відновлення енергетики, допомогу з обладнанням та генераторами.

"Обговорили підтримку у відновленні України. Розраховуємо на допомогу Австрії у відбудові інфраструктури та гуманітарному розмінуванні", - додав Шмигаль.

За його словами, під час розмову окремо приділили увагу ситуації на ЗАЕС та посиленню санкцій проти агресора, зокрема унеможливленню обходу Росією вже запроваджених обмежень.