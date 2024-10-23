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Австрія та Німеччина викликали голів дипмісій КНДР через її солдатів в Росії

Ілюстративне фото: солдати КНДР можуть воювати проти України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Австрія та Німеччина викликали до МЗС голів дипломатичних місій Північної Кореї. Причиною стала інформація про солдатів КНДР у Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Австрії у Twitter та Міністерство закордонних справ Німеччини у Twitter.

"Ми викликали посла Північної Кореї, щоб висловити серйозне занепокоєння у зв'язку з повідомленнями про присутність зброї та військ КНДР у Росії", - сказано у повідомленні МЗС Австрії.

У відомстві додали, що допомога Росії у війні проти України є кричущим порушенням міжнародного права та підриває безпеку в Європі і на Корейському півострові.

У свою чергу в МЗС Німеччини наголосили, що якщо інформація про північнокорейських солдатів в Україні підтвердиться, це буде вкрай серйозним порушенням міжнародного права.

"Федеральне міністерство закордонних справ викликало сьогодні тимчасового повіреного у справах Північної Кореї. Підтримка агресивної війни Росії також загрожує безпеці Німеччини та європейському світопорядку", - додали в МЗС Німеччини.

Солдати КНДР можуть воювати проти України

Нагадаємо, нещодавно Росія та Північна Корея підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство. Після цього північнокорейських солдатів помітили у Росії Далекому Сході.

Президент України Володимир Зеленський у свою чергу попередив, що тепер Північна Корея вступає у війну на боці Росії. Вона допомагатиме окупантам своїми солдатами.

При цьому начальник ГУР Кирило Буданов зазначав, що перші північнокорейські солдати можуть з'явитися в Курській області вже сьогодні, 23 жовтня.

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