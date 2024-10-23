Австрія та Німеччина викликали голів дипмісій КНДР через її солдатів в Росії

"Ми викликали посла Північної Кореї, щоб висловити серйозне занепокоєння у зв'язку з повідомленнями про присутність зброї та військ КНДР у Росії", - сказано у повідомленні МЗС Австрії.

У відомстві додали, що допомога Росії у війні проти України є кричущим порушенням міжнародного права та підриває безпеку в Європі і на Корейському півострові.

У свою чергу в МЗС Німеччини наголосили, що якщо інформація про північнокорейських солдатів в Україні підтвердиться, це буде вкрай серйозним порушенням міжнародного права.

"Федеральне міністерство закордонних справ викликало сьогодні тимчасового повіреного у справах Північної Кореї. Підтримка агресивної війни Росії також загрожує безпеці Німеччини та європейському світопорядку", - додали в МЗС Німеччини.