UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Австрія спростила умови працевлаштування для українських біженців

Фото: Парламент Австрії підтримав спрощене працевлаштування біженців з України (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Парламент Австрії проголосував за оновлення правил працевлаштування для біженців з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на APA.

Згідно з рішенням Національної ради Австрії, відтепер українці які є власниками карт переміщеної особи в Австрії зможуть влаштуватися на роботу без попереднього дозволу. Також були спрощені вимоги до знання німецької мови, раніше необхідно було підтвердити рівень знань А2, тепер достатньо А1.

Станом на кінець 2022 року в Австрії зареєстрували майже 91 тисячу біженців з України, близько 66 тисяч із них досі перебувають в Австрії.

Раніше ми повідомляли, що під час звернення Зеленського до Австрійського парламенту проросійські депутати покинули зал.

Нагадаємо, голова МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що розраховує на максимальну підтримку від Відня у рамках нейтралітету.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
АвстріяВійна Росії проти України