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Австрия упростила условия трудоустройства для украинских беженцев

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Австрия, Пятница 31 марта 2023 02:04
Австрия упростила условия трудоустройства для украинских беженцев Фото: Парламент Австрии поддержал упрощенное трудоустройство беженцев из Украины (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Парламент Австрии проголосовал за обновление правил трудоустройства для беженцев из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на APA.

Согласно решению Национального совета Австрии, теперь украинцы, являющиеся владельцами карт перемещенного лица в Австрии, смогут устроиться на работу без предварительного разрешения. Также были упрощены требования к знанию немецкого языка, раньше необходимо подтвердить уровень знаний А2, теперь достаточно А1.

По состоянию на конец 2022 года в Австрии зарегистрировали около 91 тысячи беженцев из Украины, около 66 тысяч из них до сих пор находятся в Австрии.

Ранее мы сообщали, что во время обращения Зеленского в Австрийский парламент пророссийские депутаты покинули зал.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что рассчитывает на максимальную поддержку от Вены в рамках нейтралитета.

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