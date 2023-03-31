Австрия упростила условия трудоустройства для украинских беженцев

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на APA .

Согласно решению Национального совета Австрии, теперь украинцы, являющиеся владельцами карт перемещенного лица в Австрии, смогут устроиться на работу без предварительного разрешения. Также были упрощены требования к знанию немецкого языка, раньше необходимо подтвердить уровень знаний А2, теперь достаточно А1.

По состоянию на конец 2022 года в Австрии зарегистрировали около 91 тысячи беженцев из Украины, около 66 тысяч из них до сих пор находятся в Австрии.