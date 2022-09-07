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Австрия собирается заморозить цены на электроэнергию

Фото: Австрия собирается заморозить цены на электроэнергию (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Австрийское правительство объявило о планах ограничить расходы на электроэнергию с декабря, чтобы преодолеть рост цен на энергоносители, частично вызванный вторжением России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Канцлер Карл Нехаммер перед заседанием Совета министров отметил, что лимит цены эффективен для примерно 80% среднего потребления домохозяйств и значительно тормозит рост расходов. За потребление свыше 2900 кВт/ч нужно платить рыночную цену. По его словам, это также создает стимул для экономии электроэнергии.

Ожидается, что замораживание расходов на электроэнергию вступит в силу с 1 декабря и будет действовать до 30 июня 2024 года и сократит расходы домохозяйств в среднем от 500 евро в год.

Нехаммер отметил, что правительство собирается принять план в парламенте как можно скорее. Вероятно, это случится в октябре.

Напомним, Еврокомиссия планирует ограничить цены на электроэнергию, которая производится негазифицированными производителями, до 200 евро за мегаватт/час.

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АвстралияЭлектроэнергия