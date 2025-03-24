Австрія розкрила російську шпигунську мережу з дискредитації України

Слідчі Управління державної охорони та розвідки (DSN) виявили масштабну російську дезінформаційну кампанію в Австрії. Громадянка Болгарії зізналася у шпигунстві на користь Росії і в тому, що вона несе основну відповідальність за проведення операції з поширення дезінформації

DSN стало відомо про шпигунську операцію Москви в результаті аналізу пристроїв зберігання даних, який був проведений під час обшуку будинку підозрюваної громадянки Болгарії в грудні минулого року.

Розслідування засвідчило, що осередок, який працює на російські спецслужби, активізувався всього через кілька тижнів після початку агресивної війни Росії проти України. На початку 2022 року група запланувала широкомасштабну кампанію з дезінформації в німецькомовних країнах, приділивши особливу увагу Австрії.

Дезінформація на шкоду Україні

Безпосередньою метою цього осередку було в умовах війни було негативно вплинути на громадську думку проти України та президента Володимира Зеленського за допомогою цілеспрямованих дій і таким чином - сформувати проросійські настрої.

Для досягнення цієї мети вони діяли в Інтернеті, а також за допомогою графіті. Візуальне та змістовне оформлення цих акцій було покликане створити враження, що їхніми авторами та творцями є проукраїнські активісти.

Однак шпигуни використовували правоекстремістську символіку, націоналістичні заяви, які негативно сприймалися широким загалом.

Шпигунка зізналася

Аналіз вилучених пристроїв зберігання даних підозрюваної громадянки Болгарії виявив детальне планування контрольованого Росією осередку, засноване на повідомленнях у чаті. Підозрювана, ймовірно, зіграла в цьому значну роль.

За наявними даними, вона виконувала функції контактної особи розвідки й одержувала передані їй вантажі з матеріалами, що мають стосунок до кампанії. Ймовірно, російські спецслужби також доручили поширення цього контенту в Німеччині та Австрії.

Підозрювана документувала все, ці документи також були передані спільникам, які проживали в Росії та у Великій Британії. Підозрювана зізналася, що працювала на осередок, особливо у 2022 році.

Дезінформація як засіб гібридної війни

Як зазначається в повідомленні DSN, Росія використовує цілеспрямовані кампанії з дезінформації з самого початку своєї агресивної війни проти України. Метою поширення неправдивої інформації є маніпулювання громадською думкою на шкоду Україні.

"Розміщуючи пропагандистські матеріали в символічних місцях, як-от меморіали або пам'ятники, що мають єврейський або російський зв'язок, переслідується мета посіяти сумніви в демократичних цінностях України. У цьому контексті подібна дезінформація і кампанії являють собою істотний фактор гібридної війни Росії", - додали в DSN.