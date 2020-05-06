Австрия продлила контроль на границе до 31 мая

Правительство Австрии продлило до 31 мая контроль на своих границах, введенный в рамках борьбы с распространением коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Kurier.

Согласно распоряжению Министерства внутренних дел Австрии, контроль будет продлен на границе с Германией, Италией, Швейцарией, Лихтенштейном, Чехией, Словакией, Венгрией и Словенией.

"Въезд в Австрию из этих стран разрешен только на определенных пунктах пересечения границы. Каждый, кто желает въехать в страну, должен иметь при себе медицинскую справку, подтверждающую отрицательный молекулярно-биологический тест на SARS-CoV-2. Сертификат должен быть сделан не более, чем за 4 дня до пересечения границы. Лицам, которые не могут предоставить такой сертификат, будет отказано во въезде", - говорится в сообщении.

Изначально контроль на границах Австрии был введен до 7 мая.

Ранее РБК-Украина писало, что в Австрии не произошло резкого увеличения заболевших коронавирусом после ослабления карантина 14 апреля. Как отметили в местном Минздраве, ежедневный прирост новых случаев заболевания составляет лишь 0,2%.

Отметим, в середине апреля Австрия стала первой среди членов ЕС, кто представил план выхода из карантина. Так, с 14 апреля в стране открылись магазины, с 1 мая - торговые центры и парикмахерские.