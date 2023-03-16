Австрія приєдналася до створення трибуналу для злочинів РФ проти України, - Кулеба

Міністр закордонних справ подякував Австрії за її приєднання до роботи над створенням Спеціального трибуналу для злочину агресії проти України.

Він також повідомив, що на сьогодні до складу основної групи вже входять 33 держави.

"Зі зростанням їх (держав-учасників - ред.) числа зростає і віра в те, що керівництво Росії буде притягнуто до відповідальності", - наголосив Кулеба.

Нагадаємо, Україна розраховує, що Генасамблея ООН розгляне резолюцію щодо трибуналу над РФ у квітні.

Вчора президент України Володимир Зеленський повідомив, що на саміті Ради Європи обговорять покарання РФ за воєнні злочини.

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