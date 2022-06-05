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Австрия предлагает промежуточный этап для Украины перед вступлением в ЕС

Фото: австрийский канцлер Карл Нехаммер (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Между сотрудничеством и вступлением в Европейский союз следует предложить промежуточный этап для Украины. Чтобы она успела достичь европейских стандартов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В частности, немецкий канцлер Карл Нехаммер предложил создать так называемое "подготовительное пространство" для Украины, чтобы он достигла стандартов ЕС, аналогичных Европейской экономической зоне и Европейскому соглашению о свободной торговле.

"Нас объединяет одна цель, мы все хотим сильной, независимой и экономически успешной Украины. В настоящее время она борется за свое политическое и территориальное выживание. Все наши усилия в первую очередь направлены на прекращение российской агрессивной войны. На таком этапе быстрое присоединение к ЕС в любом случае не может быть насущной проблемой", - отметил Нехаммер.

Он подчеркнул, что в нынешних дебатах о членстве Украины в ЕС необходимо избавиться от эмоций, поскольку быстрое вступление нереалистично.

"Мы должны создать европейское подготовительное пространство, которое позволит шаг за шагом укреплять сотрудничество с ЕС и лучше адаптироваться к европейским стандартам", - добавил Нехаммер.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал предоставить статус кандидата на вступление в ЕС на саммите европейских лидеров в июне.

При этом Киев рассчитывает на ускоренный процесс вступления, однако ряд европейских стран выступает против особых условий для Украины.

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