UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Австрия в понедельник получит нового канцлера: кто им станет

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Австрии Александер ван дер Беллен в понедельник, 11 октября, назначит нового канцлера страны. Эта должность освободилась после того, как Себастьян Курц объявил об отставке на фоне коррупционного скандала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RSI.

Новым канцлером Австрии, как ожидается, станет действующий министр иностранных дел страны Александер Шалленберг. Он сегодня провел встречу с глазу на глаз с австрийским президентом.

Перед встречей с президентом, Шалленберг провел личную беседу с вице-канцлером Вернером Коглером, который является лидером "зеленых" в коалиционном правительстве и еще вчера выразил поддержку главе МИД, ставшем временным главой Кабмина.

Что известно о Шалленберге

Александр Шалленберг (52 года) - сын дипломата, проработал большую часть своей карьеры в Министерстве иностранных дел Австрии. Он занимал ключевые посты во временном правительстве, которое было сформировано, когда Курц пытался переизбраться в 2019 году.

Читайте РБК-Украина в Google News
Австрия