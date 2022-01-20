Австрия поддержит Украину при возникновении конфликта с РФ

Австрия поддерживает сторону партнеров по Евросоюзу, входящих в НАТО, а также Украину при возникновении конфликта с РФ. Это заявила министр по делам ЕС и конституции в ведомстве федерального канцлера Австрии Каролине Эдтштадлер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Puls 24 .

"Мы стоим на стороне безопасности Евросоюза, европейской земли, и мы, конечно, стоим на стороне такой страны, как Украина, которая когда-то подала заявку о желании вступления в НАТО, что, очевидно, стало камнем преткновения", - заявила министр.

Эдтштадлер подчеркнула, что решение о вступлении в Североатлантический альянс является выражением суверенитета любой страны.

"Мы стоим на стороне безопасности. Это, конечно, означает борьбу на одной стороне с нашими партнерами, которые также входят в НАТО", - подчеркнула министр.