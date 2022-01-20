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Австрія підтримає Україну при виникненні конфлікту з РФ

Автор: Анна Полисученко

Австрія підтримує сторону партнерів по Євросоюзу, що входять до НАТО, а також Україну при виникненні конфлікту з РФ. Це заявила міністр у справах ЄС і Конституції у відомстві федерального канцлера Австрії Кароліне Едтштадлер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Puls 24.

"Ми стоїмо на стороні безпеки Євросоюзу, європейської землі, і ми, звичайно, стоїмо на боці такої країни, як Україна, яка колись подала заявку про бажання вступу в НАТО, що, очевидно, стало каменем спотикання", - заявила міністр.

Едтштадлер підкреслила, що рішення про вступ до Північноатлантичного альянсу є вираженням суверенітету будь-якої країни.

"Ми стоїмо на стороні безпеки. Це, звичайно, означає боротьбу на одній стороні з нашими партнерами, які також входять в НАТО", - підкреслила міністр.

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Австрія