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Австрия поддержит Украину при возникновении конфликта с РФ

Новина українською →
Австрия, Четверг 20 января 2022 04:30
Австрия поддержит Украину при возникновении конфликта с РФ Фото: Австрия поддержит Украину при возникновении конфликта с РФ (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Австрия поддерживает сторону партнеров по Евросоюзу, входящих в НАТО, а также Украину при возникновении конфликта с РФ. Это заявила министр по делам ЕС и конституции в ведомстве федерального канцлера Австрии Каролине Эдтштадлер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Puls 24.

"Мы стоим на стороне безопасности Евросоюза, европейской земли, и мы, конечно, стоим на стороне такой страны, как Украина, которая когда-то подала заявку о желании вступления в НАТО, что, очевидно, стало камнем преткновения", - заявила министр.

Эдтштадлер подчеркнула, что решение о вступлении в Североатлантический альянс является выражением суверенитета любой страны.

"Мы стоим на стороне безопасности. Это, конечно, означает борьбу на одной стороне с нашими партнерами, которые также входят в НАТО", - подчеркнула министр.

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