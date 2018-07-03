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Австрія планує посилити охорону кордонів

НовиниПолітика    03.07.2018 - 14:50
Фото: мігранти ((flickr.com-iom-migration)
Фото: мігранти ((flickr.com-iom-migration)

Для запобігання нелегальної міграції

Австрія готується вдатися до заходів із захисту своїх південних кордонів для запобігання нелегальної міграції. Про це йдеться у заяві уряду країни,  повідомляє DW.

"Згода Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і Християнсько-соціального союзу (ХСС) вказує на те, що Німеччина хоче запровадити заходи з протидії міграційним потокам. Австрія готується вдатися до заходів із захисту своїх південних кордонів", - йдеться у заяві.

Так, міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер сподівається, що Австрія підтримає узгоджені ХДС і ХСС заходи з запобігання нелегальній міграції на кордоні між ФРН та Австрією.

Як зазначається, після телефонної розмови з канцлером Австрії Себастіаном Курцем у вівторок, 3 липня, Зеегофер відзначив, що Курц "зацікавлений в розумному рішенні", інформує агенція dpa.

Додамо, що напередодні канцлерка Німеччини Анґела Меркель та міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер досягли компромісу в суперечці щодо біженців, яка спричинила урядову кризу в країні. Домовленість щодо запобігання незаконній міграції було вироблено на переговорах керівництва сестринських партій Християнсько-демократичного союзу та Християнсько-соціального союзу.

За словами Меркель, частина домовленості передбачає створення "транзитних центрів" у Німеччині поблизу кордону з Австрією. З цих центрів шукачі притулку, зареєстровані в інших країнах ЄС, мають бути повернені в ці країни.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що канцлер Німеччини Ангела Меркель і міністр внутрішніх справ Хорст Зеехофер прийшли до компромісу з питання мігрантів.

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Теги публікації: Австрія, Мігранти  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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