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Австрія передасть 5 млн євро на відновлення енергоінфраструктури України

Понеділок 20 травня 2024 15:20
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Австрія передасть 5 млн євро на відновлення енергоінфраструктури України Фото: міністр захисту клімату Австрії Леонор Гевесслер (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство захисту клімату Австрії виділить Україні п'ять мільйонів євро. Вони будуть спрямовані на відновлення енергетичної інфраструктури України, яка була сильно пошкоджена після більш ніж дворічної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Standart.

"Як нейтральна країна, Австрія зобов'язана виступити на боці людства в цій війні", - заявила міністр захисту клімату Австрії Леонор Гевесслер.

За її словами, ці гроші мали стати внеском у "хоча б деяке спрощення" відновлення.

Посол України в Австрії Василь Химинець висловив подяку за "сильний сигнал солідарності".

"На тлі російських зусиль по руйнуванню енергетичної інфраструктури України за допомогою авіаударів і артилерійських обстрілів, ця фінансова допомога від федерального уряду надзвичайно важлива для відновлення об'єктів енергетичної інфраструктури та забезпечення населення України електроенергією", - сказав Химинець.

Гроші виділені з бюджету Міністерства захисту клімату Австрії. Гроші будуть розподілені в Україні через Енергетичне співтовариство і використані для закупівлі вкрай необхідних запасних частин, генераторів і ремонту ліній електропередач.

Допомога Україні від Австрії

Австрія надає Україні багатогранну гуманітарну допомогу, проте не постачає озброєння через свій нейтралітет. Зокрема, Відень прийняв понад 80 000 українських біженців, надавши їм тимчасовий захист, житло, харчування, медичне обслуговування і доступ до освіти.

Крім цього Австрія виділила мільйони євро гуманітарним організаціям, які працюють в Україні та сусідніх країнах, для надання допомоги постраждалим від конфлікту.

У квітні Австрія ухвалила рішення виділити 2 млн євро Україні на гуманітарні проєкти.

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