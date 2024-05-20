Австрия передаст 5 млн евро на восстановление энергоинфраструктуры Украины
Министерство защиты климата Австрии выделит Украине пять миллионов евро. Они будут направлены на восстановление энергетической инфраструктуры Украины, которая была сильно повреждена после более чем двухлетней войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Standart.
"Как нейтральная страна, Австрия обязана выступить на стороне человечества в этой войне", - заявила министр защиты климата Австрии Леонор Гевесслер.
По ее словам, эти деньги должны были стать вкладом в "хотя бы некоторое упрощение" восстановления.
Посол Украины в Австрии Василий Химинец выразил благодарность за "сильный сигнал солидарности".
"На фоне российских усилий по разрушению энергетической инфраструктуры Украины посредством авиаударов и артиллерийских обстрелов, эта финансовая помощь от федерального правительства чрезвычайно важна для восстановления объектов энергетической инфраструктуры и обеспечения населения Украины электроэнергией", - сказал Химинец.
Деньги выделены из бюджета Министерства защиты климата Австрии. Деньги будут распределены в Украине через Энергетическое сообщество и использованы для закупки крайне необходимых запасных частей, генераторов и ремонта линий электропередач.
Помощь Украине от Австрии
Австрия оказывает Украине многогранную гуманитарную помощь, однако не поставляет вооружение из-за своего нейтралитета. В частности, Вена приняла более 80 000 украинских беженцев, предоставив им временную защиту, жилье, питание, медицинское обслуживание и доступ к образованию.
Помимо этого Австрия выделила миллионы евро гуманитарным организациям, работающим в Украине и соседних странах, для оказания помощи пострадавшим от конфликта.
В апреле Австрия приняла решение выделить 2 млн евро Украине на гуманитарные проекты.
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