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Австрия отобрала у "Газпрома" свое крупнейшее газохранилище

Фото: Австрия забарала у Газпрома свое крупнейшее газохранилище (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Австрия начала процесс вывода российской энергетической компании "Газпром" из ее крупного газового хранилища в Зальцбурге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kroner Zeitung.

Решение забрать у "Газпрома" хранилище "Гайдах" австрийское правительство приняло в связи с нехваткой "голубого топлива". Законодательство Австрии позволяет использовать все хранилища на территории страны в случае нехватки газа, тогда как российская компания держала "Гайдах" пустым.

Как сообщила во вторник министр защиты климата Австрии Леоноре Ґевесслер, RAG Austria AG уже начал бронировать мощности газохранилища, а заполнять его начнет с 1 августа.

"Заполненные газохранилища являются нашей страховкой на грядущую зиму. Поэтому прежде всего важно, чтобы все хранилища в Австрии были заполнены", – отметила она.

В свою очередь председатель RAG Austria AG Маркус Миттереггер согласился с министром, заявив, что сейчас становится очевидным, насколько фундаментальным является хранение энергии для безопасного поставки энергии в течение года в Австрии и Центральной Европе.

"Большие объемы и сезонное хранение в наших подземных хранилищах являются важным элементом обеспечения этого сегодня и завтра", - сказал Миттереггер.

Напомним, газовое хранилище "Гайдах" хотят передать другому поставщику.

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ГазпромАвстрия