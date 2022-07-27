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Австрія відібрала у "Газпрому" своє найбільше газосховище

Фото: Австрія забарала у Газпрому своє найбільше газосховище (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Австрія почала процес виведення російської енергетичної компанії "Газпром" з її великого газового сховища у Зальцбургу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kroner Zeitung.

Рішення забрати в "Газпрому" сховище "Гайдах" австрійський уряд ухвалив у зв’язку з нестачею "блакитного палива". Законодавство Австрії дозволяє використовувати всі сховища на території країни в разі нестачі газу, тоді як російська компанія тримала "Гайдах" порожнім.

Як повідомила у вівторок міністерка захисту клімату Австрії Леоноре Ґевесслер, RAG Austria AG уже почав бронювати потужності газосховища, а заповнювати його почне з 1 серпня.

"Заповнені газосховища є нашою страховкою на прийдешню зиму. Тому передусім важливо, щоб усі сховища в Австрії були заповнені", – зазначила вона.

В свою чергу голова RAG Austria AG Маркус Міттереггер погодився з міністеркою, заявивши, що наразі стає очевидним, наскільки фундаментальним є зберігання енергії для безпечного постачання енергії протягом року в Австрії та Центральній Європі.

"Великі обсяги та сезонне зберігання в наших підземних сховищах є важливим елементом забезпечення цього сьогодні та завтра", - сказав Міттереггер.

Нагадаэмо, газове сховище "Гайдах" хочуть передати іншому постачальнику.

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ГазпромАвстрія