Австрия может отказаться от авиабилетов дешевле 40 евро. ЕС ждет разъяснений

Фото: авиабилеты в Австрию могут подорожать (pixabay)

Австрия может ввести минимальную цену на авиабилеты на уровне 40 евро. Это грозит тем, что авиакомпании не смогут предлагать дешевые билеты на полеты в эту страну.

Об этом пишет Euroactiv.

Сообщается, что в правительстве Австрии заявляли о таких планах еще летом 2020 года. По словам представителя Еврокомиссии, Брюссель "ожидает получить от австрийских властей более подробную информацию о точном содержании предусмотренных мер".

Также сообщается, что, столкнувшись с необходимостью повышения налогов на авиаперевозки с целью сокращения выбросов парниковых газов, крупные авиаперевозчики, такие как Lufthansa и Air France-KLM, выступили за минимальные тарифы, которые могут уничтожить большую часть рынка дешевых билетов.

При этом Euroactiv пишет, что по правилам ЕС о воздушных сообщениях от 2008 года авиакомпании свободно устанавливают цены на авиабилеты для рейсов внутри ЕС.

"Как всегда, комиссия проверит, соответствуют ли новые меры общим правилам ЕС, и, при необходимости, вступит в диалог с австрийскими властями", - добавил представитель ЕС.

Отметим, на сегодня, например, стоимость авиабилетов из Киева в Вену авиакомпании WizzAir стартует от 18 евро.

Напомним, ранее сообщалось, что Кипр вводит обязательную самоизоляцию для туристов.

Также сообщалось, что в ЕС выявили массовую подделку отрицательных тестов на COVID.