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Австрия вводит локдаун. Выходить из дома можно раз в день

Автор: Дмитрий Левицкий

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о решении ввести в стране общенациональный жесткий карантин (локдаун). Локдаун будет действовать со вторника, 17 ноября, до 6 декабря.

Об этом сообщает австрийское издание Kurier.

Со вторника, школы страны перейдут на дистанционное обучение, а торговля будет запрещена, кроме критически важных объектов: продуктовых магазинов, аптек и т.п. Заведения общественного питания также закрыли.

Правительство также призывает избегать контактов с другими людьми, поэтому ввело ограничение: за сутки вне дома можно контактировать только с одним человеком. Кроме того, в Австрии будет действовать круглосуточное ограничение на выход из дома: покидать дома можно только при крайней необходимости.

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Как пояснил канцлер, целью национального локдауну является сдерживание количества случаев коронавируса на низком уровне в течение "длительного времени".

"Я знаю, что ближайшие недели будут для нас очень тяжелым временем", - заявил Курц на пресс-конференции в Вене.

Напомним, сегодня Греция решила закрыть школы из-за роста случаев коронавируса. Школы не будут работать до конца ноября.

Кроме того, недавно комендантский час ввели в Черногории. Правительство страны пытается остановить распространение коронавируса.

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