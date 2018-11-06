Австрія назвала умову для вступу Косово в ЄС

Фото: Себастьян Курц (OSCE/Micky Kroell)

Без мирної угоди між Пріштіною і Белградом не буде мирного співіснування і стабільності в регіоні

Основою для будь-якого кроку назустріч вступу Косово в Євросоюз є діалог з Сербією. Про це заявив канцлер Австрії Себастьян Курц, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Associated Press.

Себастьян Курц, чия країна зараз головує в ЄС, під час свого візиту в Пріштину заявив, що без мирної угоди між Пріштіною і Белградом не буде мирного співіснування і стабільності в регіоні.

Протягом останніх двох днів Курц перебував у Белграді, де він також попередив сербську владу, що членство в блоці залежить від вирішення косовської проблеми.

Косово і Сербія вже більше семи років ведуть переговори про вступ до ЄС. Брюссель відзначає, що жоден майбутній член ЄС не може мати територіальних або прикордонних суперечок.

Зазначимо, раніше Європейський союз (ЄС) закликав Сербію і Косово діяти спокійно і стримано після загострення ситуації на півночі Косово.

Раніше президент Сербії Олександр Вучич привів армію Сербії в бойову готовність через приїзд президента Косово Хашима Тачі на озеро Газивода.