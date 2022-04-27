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Австрия намерена отказаться от российского газа, а пока будет платить в евро

Фото: министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер (facebook.com/Gewessler)
Автор: Александр Белоус

Приостановка поставок газа в Польшу и Болгарию показывает, что на Россию полагаться нельзя. Министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер уверена, что от российского газа надо отказываться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление издание Krone.

"Владимир Путин также ведет войну поставками энергоресурсов", - сказала она.

Гевесслер допустила расторжение контрактов на поставку, заключенных с Россией до 2040 года.

"Мы должны отказаться от российского природного газа. Это единственный правильный ответ на нападение России на Украину. В то же время мы не можем игнорировать тот факт, что это не произойдет в одночасье", - сказала она Гевесслер.

По ее словам, после остановки для Польши и Болгарии Россия продолжает поставлять природный газ в Австрию через Украину и "Северный поток - 1". Гевесслер сказала, что болгарская ГТС "не имеет ничего общего с австрийской сетью". Относительно газопровода "Ямал" в Польшу, который также связан с Австрией, она сказала, что в последние дни на нее поступило "мало газа".

По ее словам, австрийская копания OMV в настоящее время платит за газ России "в соответствии с санкциями в евро".

Как сообщало РБК-Украина, российский энергетический монополист "Газпром" заявил в среду, что приостановил поставки газа в Болгарию и Польшу из-за отказа этих стран платить за газ в рублях.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Австрия