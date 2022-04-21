Австрия после начала войны в Украине отказалась от импорта российской нефти

Австрия после начала полномасштабной войны в Украине прекратила импорт нефти из России. Страна заменила российские ресурсы другой нефтью с рынка.

По данным Статистического управления Австрии и Ассоциации нефтяной промышленности, импорт российской нефти составлял около 7,8%. Основным поставщиком нефти в Австрию уже много лет является Казахстан, доля импорта которого составляет 38,9 процента. На втором и третьем месте Ливия с 22,1% и Ирак с 20,7%.

"Закупка нефти у России всегда была очень маленькой, с началом войны мы заменили ее другой нефтью с рынка", - сказал представитель нефтегазовой компании OMV.