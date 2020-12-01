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Австрия начала массовое тестирование на коронавирус в первом городе

Вторник 01 декабря 2020 16:22
Австрия начала массовое тестирование на коронавирус в первом городе
Фото: коронавирус (freepik.com)
Автор: Андрей Козловский

Австрия начала массовое тестирование населения на коронавирус в первом небольшом городе Аннаберг-Лунгец. Широкая кампания тестирования в масштабах страны должна начаться в конце недели.

Об этом сообщает DPA.

Как сообщается, город Аннаберг-Лунгец расположен недалеко от Зальцбурга. Его население составляет около 2 тысяч человек. Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал людей приходить на пункты тестирования, аргументируя это тем, что быстрое выявление больных COVID-19 позволит выйти из жесткого карантина.

Также известно, что правительство заказало 10 млн быстрых тестов на COVID-19, с помощью которых планируют в два этапа проверить на вирус значительную долю 9-миллионного населения Австрии. В первый этап попадет Вена, а также провинции Тироль и Форарльберг, где проживает около 1,1 млн человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в Австрии проведут массовое тестирование населения на коронавирус до рождественских праздников.

Кроме того, Австрия планирует в начале января начать процесс вакцинации против коронавируса. Подготовка стратегии и логистики вакцинации уже завершены.

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