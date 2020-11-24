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Австрия начнет вакцинацию против коронавируса в январе

Вена, Вторник 24 ноября 2020 12:03
Австрия начнет вакцинацию против коронавируса в январе
Фото: вакцина от COVID-19 (freepik)
Автор: Игорь Литвиненко

Австрия планирует в начале января начать процесс вакцинации против коронавируса. Подготовка стратегии и логистики вакцинации уже завершены.

Об этом заявил министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер, передает The Local.

Согласно плану вакцинации Евросоюза, в Австрии будет доступно 24 миллиона доз вакцины.

"В январе у нас будет несколько сотен тысяч доз. Соответствующая логистика находится в стадии подготовки. Утверждение (вакцины - ред.) на рынке определяет фактический старт", - сказал Аншобер.

По его словам, в январе будут проведены сотни тысяч вакцинаций, "если не произойдет что-то невероятное".

В тоже время канцлер Австрии Себастьян Курц объявил, что в среду, 25 ноября, будет представлен подробный план вакцинации в стране, который "вернет Австрию на путь возврата к нормальной жизни".

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что для преодоления эпидемии COVID-19 необходимо провести вакцинацию более чем 70% населения.

Также сообщалось, что эксперты прогнозируют, что длительность эффекта вакцины будет не менее года.

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