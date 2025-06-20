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Австрія може розглянути вступ до НАТО: ексголова Міноборони назвав умову

П'ятниця 20 червня 2025 17:26
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Австрія може розглянути вступ до НАТО: ексголова Міноборони назвав умову Ілюстративне фото: Австрія може стати частиною НАТО (facebook.com/innenministerium2)
Автор: Іван Носальський

Нейтральна Австрія може розглянути можливість членства в НАТО в разі, якщо Словаччина вийде з Альянсу.

Як передає РБК-Україна, про це в інтерв'ю Dennik N заявив колишній міністр оборони Австрії Вернер Фасслабенд.

Фасслабенд зазначив, що Австрія практично повністю оточена країнами-членами НАТО. І в разі атаки зі сходу країна розраховує, що Росії доведеться спочатку пройти через Словаччину, яка перебуває в НАТО.

"Якби Словаччина вийшла з НАТО, це погіршило б безпекову ситуацію і для Австрії. Це, безумовно, спричинило б велику дискусію про членство Австрії в НАТО і про можливий вступ до НАТО", - наголосив колишній міністр.

Фасслабенд, який сьогодні є директором Австрійського інституту європейської та безпекової політики, визнає, що Австрія має вигоду зі свого географічного положення.

"Це одна з причин, через яку кажуть, що Австрії нині не загрожує безпосередня небезпека. Вона оточена країнами-членами НАТО і, отже, перебуває у відносній безпеці", - додав він.

Але екс-глава Міноборони звернув увагу, що австрійський уряд вирішив значно збільшити витрати на оборону, оскільки "він усвідомлює, що нейтралітет не є щитом від будь-якої зовнішньої загрози".

Нейтралітет Австрії

Австрія офіційно проголосила свій нейтралітет 1955 року, підписавши Конституційний закон про постійний нейтралітет. Відповідно до цього статусу, країна зобов'язалася не вступати у військові альянси і не розміщувати на своїй території іноземні військові бази.

Цей крок став важливою умовою для виведення радянських, американських, британських і французьких військ та відновлення повного суверенітету республіки після Другої світової війни.

До слова, торік експертна робоча група з питань безпеки Швейцарії запропонувала уряду країни переглянути нейтральний статус. Це пов'язано з російською агресією проти України.

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