Австрия меняет правила въезда для вакцинированных: что нужно знать

Речь идет о прививках теми вакцинами, которые требуют введения двух доз. То есть исключение составляет иммунизация препаратом Johnson & Johnson.

Если же человек получил первую прививку от коронавируса, ему необходимо при въезде предъявить отрицательный результат ПЦР-теста или тест на антиген.

Указано, что до этого времени въезд в Австрию разрешался на 22-й день после введения первой дозы.

Кроме этого, лицам, имеющим свидетельство о прививках или отрицательный тест на коронавирус, или доказательство перенесенной болезни больше не нужно регистрироваться на правительственном портале.

Такие нововведения в Австрии объясняют стремительным ростом заражений на COVID в последние дни.