Австрія має намір розірвати контракт із РФ на імпорт газу, - міністр енергетики

Австрія незабаром після вторгнення Росії в Україну 2022 року спробувала покінчити з багаторічною залежністю від доступного російського газу і стала шукати альтернативних постачальників.

Гевесслер заявив, що частка Росії в імпорті газу до Австрії в грудні зросла до рекордних 98 % із 76 % місяцем раніше, навіть якщо загальний обсяг імпорту трохи знизився.

"Ринок і енергетичні компанії, які є його частиною, не виконують свій обов'язок щодо зниження залежності від російського газу достатньою мірою. Диверсифікація нашого газового імпорту просувається занадто повільно", - заявила вона.

Міністр повідомила, що її відомство доручило економічному аналітичному центру Wifo підготувати до літа дослідження про економічні наслідки припинення контракту і небезпеки збереження залежності від російського газу.

"Ми повинні підготуватися до виходу з довгострокових контрактів OMV", - сказала вона.

Раніше повідомлялося, що норвезька енергетична група Equinor підписала п'ятирічну угоду про постачання газу з OMV у рамках стратегії диверсифікації постачання австрійської компанії.

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