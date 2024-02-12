Австрия намерена расторгнуть контракт c РФ на импорт газа, - министр энергетики

Австрия вскоре после вторжения России в Украину в 2022 году попыталась покончить с многолетней зависимостью от доступного российского газа и стала искать альтернативных поставщиков.

Гевесслер заявил, что доля России в импорте газа в Австрию в декабре выросла до рекордных 98 % с 76 % месяцем ранее, даже если общий объем импорта немного снизился.

"Рынок и энергетические компании, которые являются его частью, не выполняют свою обязанность по снижению зависимости от российского газа в достаточной степени. Диверсификация нашего газового импорта продвигается слишком медленно", - заявила она.

Министр сообщила, что ее ведомство поручило экономическому аналитическому центру Wifo подготовить к лету исследование об экономических последствиях прекращения контракта и опасностях сохранения зависимости от российского газа.

"Мы должны подготовиться к выходу из долгосрочных контрактов OMV", - сказала она.

Ранее сообщалось, что норвежская энергетическая группа Equinor подписала пятилетнее соглашение о поставках газа с OMV в рамках стратегии диверсификации поставок австрийской компании.

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