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Австрія лікуватиме ще трьох онкохворих дітей з "Охматдиту", - Нехаммер

Фото: наслідки удару РФ по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві (Віталій Носач, колаж РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Австрія прийняла на лікування трьох онкохворих дівчаток із дитячої лікарні "Охматдит" у Києві, яка постраждала від ракетного удару РФ.

Про це повідомив федеральний канцлер Австрії Карл Нехаммер, передає РБК-Україна з посиланням на його пост у Twitter (Х).

Він написав, що дві дівчинки було переведено 22 липня до Інсбрука, ще одна прибуде до Зальцбурга у четвер.

"Ми продовжуємо допомагати: дві дівчинки, хворі на рак, із зруйнованої української лікарні сьогодні (22 липня - Ред.) будуть переведені до Інсбрука, ще одна прибуде до Зальцбурга у четвер", - йдеться у повідомленні.

Наприкінці свого посту Нехаммер висловив подяку всім задіяним органам влади Австрії та України.

Що було раніше

У неділю, 21 липня, канцлер Австрії Карл Нехаммер повідомив, що його країна прийняла на лікування двох тяжкохворих дітей з "Охматдиту". Допомога була запропонована негайно, після того, як РФ атакувала лікарню.

Зі свого боку, посол України в Австрії Василь Химинець подякував Нехаммеру за його участь у допомозі українським дітям і підтвердив, що пропозиція про допомогу була оперативною.

За даними видання Kronen Zeitung, на лікування в Австрію доправили 12-річного Владислава і 13-річного Юрія. В обох є онкологічні захворювання. Наразі Владислав і Юрій проходять курс хіміотерапії в лікарнях Граца і Зальцбурга.

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