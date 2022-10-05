Австрія готова провести переговори про війну в Україні та зберігати зв'язок з РФ, - The Hill

Співрозмовник видання уточнив, що Австрія запропонувала свою територію як нейтральний майданчик, оскільки країна не входить до НАТО.

"Один австрійський чиновник повідомив, що йому запропоновано цю країну як нейтральний майданчик для складних переговорів, і що він готовий провести переговори про деескалацію та підтримувати канали з Росією", - йдеться у матеріалі.

При цьому джерела у Пентагоні заявляють, що США обговорюють із союзниками план дій у разі застосування Росією ядерної зброї в Україні.

Експерт з оборони в Центрі стратегічних та міжнародних досліджень Марк Канчіан вважає, що маніпуляції РФ з ядерною зброєю можуть "розв'язати руки США" у постачанні зброї Україні. Він припустив, що ЗСУ могли б отримати далекобійні ракети для систем ATACMS.

"Якщо Москва застосує тактичну ядерну зброю проти українських військовослужбовців або цивільних осіб, або навіть підірве такий пристрій далеко від населених пунктів, адміністрація (Байдена - ред.) нарешті дозволить Києву використовувати ATACMS або "все, що вони захочуть", щоб переслідувати російські цілі" , - заявив Канчіан.