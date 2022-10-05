Австрия готова провести переговоры по войне в Украине и сохранять связь с РФ, - The Hill

Собеседник издания уточнил, что Австрия предложила свою территорию в качестве нейтральной площадки, поскольку страна не входит в НАТО.

"Один австрийский чиновник сообщил, что ему предложена эта страна в качестве нейтральной площадки для сложных переговоров, и что он готов провести переговоры о деэскалации и поддерживать каналы с Россией", - говорится в материале.

При этом источники в Пентагоне заявляют, что США обсуждают с союзниками план действий в случае применения Россией ядерного оружия в Украине.

Эксперт по обороне в Центре стратегических и международных исследований Марк Канчиан считает, что манипуляции РФ с ядерным оружием могут "развязать руки США" в поставках оружия Украине. Он предположил, что ВСУ могли бы получить дальнобойные ракеты для систем ATACMS.

"Если Москва применит тактическое ядерное оружие против украинских военнослужащих или гражданских лиц, или даже взорвет такое устройство вдали от населенных пунктов, администрация (Байдена - ред.) наконец позволит Киеву использовать ATACMS или "все, что они захотят", чтобы преследовать российские цели", - заявил Канчиан.