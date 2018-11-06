Австрія готова надавати експертну допомогу Україні у питаннях лісового господарства, - посол

Фото: Герміне Поппеллер (УНІАН)

Посол підкреслила, що ЄС та Австрія виступають за відміну мораторію на вивезення лісу-кругляку

Посол Австрії в Україні Герміне Поппеллер заявила, що її країна готова надавати експертну допомогу Україні у питаннях лісового господарства. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Зокрема, у парламенті відбувся круглий стіл на тему "Міжнародні аспекти корупційних зловживань при торгівлі українською деревиною" за участі представників комітету у закордонних справах, комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та громадської організації "Ерсайт".

"Надзвичайний та повноважний посол Австрії в Україні Герміне Поппеллер наголосила, що її країна готова надавати експертну допомогу Україні, що стосується лісового господарства, і це відбувається вже зараз", - сказано у повідомленні.

Крім того, вона підкреслила, що Європейський союз і Австрія виступають за відміну мораторію на вивезення лісу-кругляку і проти введення мораторію на експорт з України інших видів деревини, оскільки це не тільки позбавляє Україну статті доходів, а й не відповідає нормам ВТО та протирічить Договору про асоціацію між Україною та ЄС.

"Для інвесторів важливі чіткі і прозорі умови придбання та експорту української деревини. Тому ми вітаємо пропозиції про ухвалення нового законодавства у лісовій галузі", - сказала Поппеллер.

Нагадаємо, Рада підтримала раніше ветований законопроект №5495 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження українських лісів і запобігання незаконному переміщенню необроблених лісоматеріалів" з пропозиціями президента Петра Порошенка. У пропозиціях президент відзначав, що норма закону про заборону на 8 років вивезення за межі митної території України в митному режимі експорту деревини паливної (товарна позиція 4401100000 згідно з УКТЗЕД) не відповідає міжнародним зобов'язанням України, взятим згідно з протоколом про вступ України до Світової організації торгівлі, тому норму прибрали з документу.

Як писало РБК-Україна раніше, глава уряду Володимир Гройсман анонсував, що Кабінет міністрів на середину вересня підготує звіт про контрабанду лісу.