Австрия может экстрадировать Фирташа в США, - NBC

Фото: Дмитрий Фирташ (dmitryfirtash.com)

Его могут выдать США только после решения Верховного суда Австрии

Олигарха Дмитрия Фирташа могут экстрадировать в США уже в начале июля. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на письмо адвоката олигарха федеральному судьи в Чикаго.

Отмечается, что сейчас Фирташ находится в Австрии. Его могут выдать США только после решения Верховного суда Австрии, заседание которого состоится в конце этого месяца - 25 июня.

"Адвокат Фирташа Дэн Уэбб сказал - австрийские юристы его клиента считают, что ,если Верховный суд Австрии примет решение об экстрадиции, олигарха могут выдать США через 7-10 дней после судебного заседания", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее суд Европейского Союза принял решение, которое может открыть путь к экстрадиции бизнесмена Дмитрия Фирташа из Австрии в США. Суд ЕС 24 октября 2018 года вынес решение по делу, которое непосредственно не касалось Фирташа, но может повлиять на его дальнейшую судьбу.

21 февраля 2017 года Высший земельный суд Вены пришел к выводу о допустимости экстрадиции и уголовного преследования Фирташа по требованию США. Однако в декабре 2017 года Верховный суд Австрии решил рассмотреть апелляцию украинского бизнесмена о пересмотре разрешения на его экстрадицию. Саму экстрадиционную процедуру приостановили. Позже эта же австрийская инстанция обратилась в суд ЕС, чтобы тот указал, могут ли применяться нормы Хартии ЕС по правам человека при апелляционных разбирательствах в Австрии. От решения суда по этому делу зависит и дальнейший ход дела Фирташа.