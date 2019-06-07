Австрія може екстрадувати Фірташа до США, - NBC

Фото: Дмитро Фірташ (dmitryfirtash.com)

Його можуть видати США тільки після рішення Верховного суду Австрії

Олігарха Дмитра Фірташа можуть екстрадувати до США уже на початку липня. Про це повідомляє NBC News з посиланням на лист адвоката олігарха федеральному судді в Чикаго.

Зазначається, що наразі Фірташ знаходить в Австрії. Його можуть видати США тільки після рішення Верховного суду Австрії, засідання якого відбудеться вкінці цього місяця - 25 червня.

"Адвокат Фірташа Ден Вебб сказав - австрійські юристи його клієнта вважають, що якщо Верховний суд Австрії прийме рішення про екстрадицію, олігарха можуть видати США через 7-10 днів після судового засідання", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше суд Європейського Союзу ухвалив рішення, яке може відкрити шлях до екстрадицію бізнесмена Дмитра Фірташа з Австрії в США. Суд ЄС 24 жовтня 2018 року виніс рішення по справі, яке безпосередньо не стосувалося Фірташа, але може вплинути на його подальшу долю.

21 лютого 2017 року Вищий земельний суд Відня прийшов до висновку про допустимість екстрадиції та кримінального переслідування Фірташа на вимогу США. Однак у грудні 2017 року Верховний суд Австрії вирішив розглянути апеляцію українського бізнесмена про перегляд дозволу на його екстрадицію. Саму екстрадиційну процедуру призупинили. Пізніше ця ж австрійська інстанція звернулася в суд ЄС, щоб той вказав, можуть застосовуватися норми Хартії ЄС з прав людини при апеляційних розглядах в Австрії. Від рішення суду по цій справі залежить і подальший хід справи Фірташа.