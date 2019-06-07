ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Австрія може екстрадувати Фірташа до США, - NBC

Новини » Політика    07.06.2019 - 08:36
Австрія може екстрадувати Фірташа до США, - NBC
Фото: Дмитро Фірташ (dmitryfirtash.com)

Його можуть видати США тільки після рішення Верховного суду Австрії

Олігарха Дмитра Фірташа можуть екстрадувати до США уже на початку липня. Про це повідомляє NBC News з посиланням на лист адвоката олігарха федеральному судді в Чикаго.

Зазначається, що наразі Фірташ знаходить в Австрії.  Його можуть видати США тільки після рішення Верховного суду Австрії, засідання якого відбудеться вкінці цього місяця - 25 червня. 

"Адвокат Фірташа Ден Вебб сказав - австрійські юристи його клієнта вважають, що якщо Верховний суд Австрії прийме рішення про екстрадицію, олігарха можуть видати США через 7-10 днів після судового засідання", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше суд Європейського Союзу ухвалив рішення, яке може відкрити шлях до екстрадицію бізнесмена Дмитра Фірташа з Австрії в США. Суд ЄС 24 жовтня 2018 року виніс рішення по справі, яке безпосередньо не стосувалося Фірташа, але може вплинути на його подальшу долю.

21 лютого 2017 року Вищий земельний суд Відня прийшов до висновку про допустимість екстрадиції та кримінального переслідування Фірташа на вимогу США. Однак у грудні 2017 року Верховний суд Австрії вирішив розглянути апеляцію українського бізнесмена про перегляд дозволу на його екстрадицію. Саму екстрадиційну процедуру призупинили. Пізніше ця ж австрійська інстанція звернулася в суд ЄС, щоб той вказав, можуть застосовуватися норми Хартії ЄС з прав людини при апеляційних розглядах в Австрії. Від рішення суду по цій справі залежить і подальший хід справи Фірташа.

США ставлять Європі ультиматум для змін плану оборони, - El Pais У заявників на візу США почали запитувати посилання на соцмережі
Новини України ФірташАвстріяСполучені Штати Америки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся