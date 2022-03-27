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Австрия делилась разведданными Европы с Россией, - Financial Times

Фото: Австрия делилась разведывательными данными Европы с Россией (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Согласно данным сотрудника европейской разведки и европейского дипломата, Австрия является "авианосцем" секретных мер России. Страна оказывала поддержку российским спецслужбам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Financal Times.

В результате поддержки российских спецслужб, Австрия была исключена из ряда мер по обмену разведывательными данными на европейском уровне, а Министерство обороны, было практически отделом Главного разведывательного управления Генштаба России, заявил один из дипломатов.

Ряд стран Европы и в дальнейшем опираются на сбор разведывательных данных, которые осуществляют США или Британия из-за внутреннего наблюдения и дефицита ресурсов.

Между тем представитель австрийской канцелярии отказался комментировать обвинения, однако заметил, что в стране правительство проводит масштабную реформу своих органов безопасности.

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