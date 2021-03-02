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Австрия и Дания рассматривают сотрудничество с Израилем для производства COVID-вакцин

Новина українською → Иерусалим, Вторник 02 марта 2021 12:55
Австрия и Дания рассматривают сотрудничество с Израилем для производства COVID-вакцин Фото: вакцина (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху рассказал о запланированных переговорах с Австрией и Данией по производству вакцин от коронавируса. Австрийский Канцлер Себастьян Курц и глава правительства Дании Метте Фредериксен должны прибыть в Иерусалим в этот четверг.

Об этом сообщает Politico.

По словам Нетаньяху, лидеры обсудят идею о "международной корпорации по производству вакцин".

Себастьян Курц, как цитирует Bild, объяснил, что страны не хотят дальше полагаться в вопросе вакцин только на Евросоюз и указывать на проблемы поставки COVID-препаратов.

"Летом мы договорились, что вакцины для стран-членов будут закуплены заблаговременно и быстро утвержденные. Хотя фундаментально подход был правильным, Европейское медицинское агентство слишком медленно утверждает вакцины, и есть проблемы с поставками от фармкомпаний", - сказал канцлер Австрии.

Премьер Дании в своих комментариях отметила, что переговоры с Израилем не означают недостаток доверия к ЕС.

Напомним, ранее сообщалось, что Куба начала массовое производство собственной вакцины от коронавирус Abdala. Препарат уже продемонстрировал безопасность и эффективность во время клинических испытаний.

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