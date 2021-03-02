Австрія та Данія розглядають співпрацю з Ізраїлем для виробництва COVID-вакцин

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу розповів про заплановані перемовини з Австрією та Данією щодо виробництва вакцин від коронавірусу. Австрійський Канцлер Себастьян Курц та голова уряду Данії Метте Фредеріксен мають прибути до Єрусалиму цього четверга.

За словами Нетаньягу, лідери обговорять ідею про "міжнародну корпорацію з виробництва вакцин".

Себастьян Курц, як цитує Bild, пояснив, що країни не хочуть далі покладатися у питанні вакцин тільки на Євросоюз і вказувати на проблеми поставки COVID-препаратів.

"Влітку ми домовилися, що вакцини для країн-членів будуть закуплені завчасно і швидко затверджені. Хоча фундаментально підхід був правильним, Європейське медичне агентство надто повільно затверджує вакцини, і є проблеми з поставками від фармкомпаній", - сказав канцлер Австрії.

Прем’єр Данії у своїх коментарях зауважила, що перемовини з Ізраїлем не означають нестачу довіри до ЄС.