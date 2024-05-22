Австрія чекає на припинення поставок "Газпромом"

Попередження пов'язане з "рішенням іноземного суду, отриманим великою європейською енергетичною компанією", назва якої не розкривається.

Якщо австрійські суди виконано це рішення, що може призвести до припинення виплат OMV, і "ймовірно, що "Газпром експорт" припинить постачання газу", йдеться в повідомленні.

В OMV заявили, що не знають, чи може статися така подія і коли це станеться.

"Газпром" забезпечив понад 80% австрійського імпорту за останні сім місяців у рамках довгострокового контракту, розрахованого до 2040 року.

OMV заявила, що зможе постачати своїм контрактним клієнтам газ із альтернативних джерел, оскільки вона диверсифікувала свою базу постачання за рахунок інших джерел, таких як Норвегія, а також зрідженого природного газу (ЗПГ) зі світового ринку.

Австрійський енергетичний регулятор E-Control заявив, що можливість призупинення експорту "Газпрому" було враховано у сценаріях постачання взимку 2024/25 року та взимку 2025/26 року.

Альтернативні маршрути імпорту доступні через Італію та Німеччину, і комунальні підприємства вжили запобіжних заходів.

Суперечки з "Газпромом"

Більшість експорту російського газу на захід було зупинено після вторгнення Росії в Україну в 2022 році, коли "Газпром" припинив постачання, а західні країни розірвали зв'язки або ввели санкції проти постачання енергоносіїв із Росії.

Збої спровокували серію юридичних суперечок, пов'язаних із величезними сумами коштів: Росія вимагає грошей за недіючі контракти, а покупці вимагають погашення боргу після неотримання поставок.

До сторін входить німецька компанія Uniper, яку уряд Німеччини врятував у 2022 році після того, як вона зазнала краху внаслідок дорогих закупівель на спотовому ринку для заміни російського газу для постачання своїх клієнтів.