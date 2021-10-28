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В Австрии зафиксировано рекорд по количеству заболеваний COVID-19 с 2020 года

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Австрия, Четверг 28 октября 2021 04:06
В Австрии зафиксировано рекорд по количеству заболеваний COVID-19 с 2020 года Фото: в Австрии зафиксировано рекорд по количеству заболеваний COVID-19 с 2020 года (facebook.com/innenministerium)
Автор: Анна Полисученко

В Австрии зафиксировано рекорд по количеству заболеваний COVID-19 с 2020 года. За предыдущие 24 часа было зафиксировано 4261 новое заражение, что значительно превышает средний показатель за предыдущие семь дней, составлявший 3584 в сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Local.

Последний раз ежедневное количество случаев превышало 4000 в ноябре 2020 года, когда было зарегистрировано 4047 новых случаев.

Среда, как правило, имеет несколько большие показатели заболеваемости из-за того, как работает система отчетности в Австрии. Еженедельные тесты во многих школах и рабочих местах проводятся в понедельник, результаты обрабатываются во вторник и отображаются в цифрах в среду.

Однако высокий показатель нынешней среды, похоже, является частью тенденции роста.

В то же время количество людей, которые лечатся от вируса в больницах, также возросло, достигнув 1257, что является более чем 30% ростом за неделю.

Одной из главных проблем Австрии являются сомнения в вакцинации. По сравнению с западноевропейскими соседями, охват вакцинами низкий: только 62,3% населения полностью вакцинированы против COVID-19. Верхняя Австрия, земля с самым низким уровнем вакцинации, также имеет самый высокий уровень заболеваемости.

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