В Австрії зафіксовано рекорд за кількістю захворювань COVID-19 з 2020 року. За попередні 24 години було зафіксовано 4261 нове зараження, що значно перевищує середній показник за попередні сім днів, що становив 3584 на добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Local .

Останній раз щоденна кількість випадків перевищувала 4000 у листопаді 2020 року, коли було зареєстровано 4047 нових випадків.

Середа, як правило, має дещо більші показники захворюваності через те, як працює система звітності в Австрії. Щотижневі тести в багатьох школах і робочих місцях проводяться в понеділок, результати обробляються у вівторок і відображаються в цифрах в середу.

Однак високий показник нинішнього середовища, схоже, є частиною тенденції зростання.

У той же час кількість людей, які лікуються від вірусу в лікарнях, також зросла, досягнувши 1257, що є більш ніж 30% зростанням за тиждень.

Однією з головних проблем Австрії є сумніви у вакцинації. У порівнянні з західноєвропейськими сусідами, охоплення вакцинами низьке: тільки 62,3% населення повністю вакциновані проти COVID-19. Верхня Австрія, земля з найнижчим рівнем вакцинації, також має найвищий рівень захворюваності.