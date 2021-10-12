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В Австрии задержали первого фигуранта дела о коррупции Курца

Автор: Александр Мороз

В Австрии задержали первого фигуранта громкого дела о коррупции, которое привело к отставке канцлера Себастьяна Курца. Сообщается, что задержана социолог Сабине Байншаб, которая обеспечивала позитивные для Австрийской народной партии результаты опросов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ORF.

Сообщается, что женщину задержали сегодня утром. Перед приходом полиции она якобы стерла все данные со своего компьютера, что и послужило причиной задержания. Следствие полагает, что эти данным могли стать доказательствами в деле о коррупции расследования.

Напомним, на прошлой неделе антикоррупционная прокуратура Австрии провела обыски в штаб-квартире Австрийской народной партии, в офисе Курца и в Министерстве финансов.

По данным следствия, в 2016-2018 годах Австрийская народная партия за бюджетные средства продвигала позитивный имидж в СМИ через публикацию заказных социальных опросов.

На фоне расследования и обвинений в коррупции Себастьян Курц ушел с поста австрийского канцлера.

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коррупцияАвстрияСебастьян Курц