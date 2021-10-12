В Австрии задержали первого фигуранта дела о коррупции Курца

В Австрии задержали первого фигуранта громкого дела о коррупции, которое привело к отставке канцлера Себастьяна Курца. Сообщается, что задержана социолог Сабине Байншаб, которая обеспечивала позитивные для Австрийской народной партии результаты опросов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ORF.

Сообщается, что женщину задержали сегодня утром. Перед приходом полиции она якобы стерла все данные со своего компьютера, что и послужило причиной задержания. Следствие полагает, что эти данным могли стать доказательствами в деле о коррупции расследования.